«Норникель» вошел в список лидеров по уровню раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил прозрачность и социальную ответственность крупнейших бизнес-структур.



По результатам очередного выпуска индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», составляемых Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в число лидеров по уровню раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности вошло 25 компаний: АФК «Система», «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», «Металлоинвест», «Норникель», «Северсталь», СУЭК и другие.



Индексы составлялись на основе анализа публичной годовой и нефинансовой отчетности ТОП-100 крупнейших корпораций из рейтингов RAEX-600 и РБК-500, сообщает www.vesti.ru.



Авторы исследований обращают внимание на положительную взаимосвязь финансовых результатов компаний с наилучшими практиками корпоративного управления, ответственности и высоким качеством раскрытия информации по социальным и экологическим аспектам деятельности.



Эксперты прогнозируют, что влияние социальных, экологических и управленческих факторов на финансовую устойчивость компаний будет только расти, как и вес соответствующих индексов и рейтингов для инвесторов.



По словам Елены Феоктистовой, управляющего директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, динамика индекса «Ответственность и открытость» в лидирующей группе в значительной степени отражает качество управления результативностью в сфере КСО и устойчивого развития в этих компаниях. Одним из драйверов расширения практики раскрытия нефинансовой информации может, по ее мнению, стать большее внимание со стороны финансовых институтов.







