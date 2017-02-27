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«Норникель» вошел в список лидеров по уровню раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности

15:5127 февраля 2017Просмотров: 80

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил прозрачность и социальную ответственность крупнейших бизнес-структур.

По результатам очередного выпуска индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», составляемых Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в число лидеров по уровню раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности вошло 25 компаний: АФК «Система», «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», «Металлоинвест», «Норникель», «Северсталь», СУЭК и другие.

Индексы составлялись на основе анализа публичной годовой и нефинансовой отчетности ТОП-100 крупнейших корпораций из рейтингов RAEX-600 и РБК-500, сообщает www.vesti.ru.

Авторы исследований обращают внимание на положительную взаимосвязь финансовых результатов компаний с наилучшими практиками корпоративного управления, ответственности и высоким качеством раскрытия информации по социальным и экологическим аспектам деятельности.

Эксперты прогнозируют, что влияние социальных, экологических и управленческих факторов на финансовую устойчивость компаний будет только расти, как и вес соответствующих индексов и рейтингов для инвесторов.

По словам Елены Феоктистовой, управляющего директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, динамика индекса «Ответственность и открытость» в лидирующей группе в значительной степени отражает качество управления результативностью в сфере КСО и устойчивого развития в этих компаниях. Одним из драйверов расширения практики раскрытия нефинансовой информации может, по ее мнению, стать большее внимание со стороны финансовых институтов.



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