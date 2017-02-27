16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Озеро Могильное: чудо природы на Кольском полуострове

13:0027 февраля 2017Просмотров: 333

На Кольском полуострове располагается интереснейший памятник природы – озеро Могильное. Оно находится неподалеку от берега Баренцева моря, восточнее Мурманска на острове Кильдин.

Уникальность озера заключается в том, что оно наполнено как соленой, так и пресной водой по слоям, и при этом водяные слои в нем не перемешиваются.

Самый нижний слой с глубины 15 метров и ниже насыщен сероводородом. Это вещество, как известно, убивает всё живое, поэтому живут здесь только отдельные виды бактерий.

Второй слой окрашен в вишнёвый цвет, так как в нем обитают пурпурные бактерии. Слой бактерий служит своеобразным щитом: он преграждает дорогу поднимающемуся со дна сероводороду.

Третий «этаж» - морская вода. Солёность этого слоя такая же, как в море. Здесь обитают морские жители: треска, окунь, морские водоросли, морские звёзды, но они меньше размерами, чем аналогичные обитатели в Баренцевом море.

Четвёртый слой – это смешение солёной и пресной воды, малопригодный для жизни водных обитателей, сюда поднимаются медузы и некоторые ракообразные.

И, наконец, пятый, у поверхности озера – слой пресной воды. Толщина этого слоя достигает пяти метров. Здесь царство пресноводных обитателей.

Образовалось озеро из морского залива, после того, как немного поднялся берег. Это нередкое явление в мире, но обычно образуются либо пресные озёра, либо очень солёные, в которых нет живых организмов.

Совершенно справедливо писал об этом небольшом озере его наиболее последо­вательный исследователь и популяризатор, видный русский гидробиолог и естествоиспытатель профессор К.М. Дерюгин: «В современном состоянии озеро Могильное представляет настоящее чудо природы; оно требует тщательной охраны как истинный памятник природы и дальнейшего детального изучения».

С 1985 года озеру Могильному решением присвоен статус государственного памятника природы федерального значения, сообщает пресс-служба краеведческого музея

 

Читайте также
В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская службаУ российских студентов появится гимнВ Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассенГлавные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения
В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба ЯгаДорожная полиция будет проверять грузовикиДвух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернетеКолэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узлеЯстреб зимует в МончегорскеМурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водки
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  