Озеро Могильное: чудо природы на Кольском полуострове

На Кольском полуострове располагается интереснейший памятник природы – озеро Могильное. Оно находится неподалеку от берега Баренцева моря, восточнее Мурманска на острове Кильдин.

Уникальность озера заключается в том, что оно наполнено как соленой, так и пресной водой по слоям, и при этом водяные слои в нем не перемешиваются.

Самый нижний слой с глубины 15 метров и ниже насыщен сероводородом. Это вещество, как известно, убивает всё живое, поэтому живут здесь только отдельные виды бактерий.

Второй слой окрашен в вишнёвый цвет, так как в нем обитают пурпурные бактерии. Слой бактерий служит своеобразным щитом: он преграждает дорогу поднимающемуся со дна сероводороду.

Третий «этаж» - морская вода. Солёность этого слоя такая же, как в море. Здесь обитают морские жители: треска, окунь, морские водоросли, морские звёзды, но они меньше размерами, чем аналогичные обитатели в Баренцевом море.

Четвёртый слой – это смешение солёной и пресной воды, малопригодный для жизни водных обитателей, сюда поднимаются медузы и некоторые ракообразные.

И, наконец, пятый, у поверхности озера – слой пресной воды. Толщина этого слоя достигает пяти метров. Здесь царство пресноводных обитателей.

Образовалось озеро из морского залива, после того, как немного поднялся берег. Это нередкое явление в мире, но обычно образуются либо пресные озёра, либо очень солёные, в которых нет живых организмов.

Совершенно справедливо писал об этом небольшом озере его наиболее последо­вательный исследователь и популяризатор, видный русский гидробиолог и естествоиспытатель профессор К.М. Дерюгин: «В современном состоянии озеро Могильное представляет настоящее чудо природы; оно требует тщательной охраны как истинный памятник природы и дальнейшего детального изучения».

С 1985 года озеру Могильному решением присвоен статус государственного памятника природы федерального значения, сообщает пресс-служба краеведческого музея.