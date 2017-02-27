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Прогноз погоды по Мурманской области на 28 февраля

13:1427 февраля 2017Просмотров: 161

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днем -5-10°.  Местами гололедица.

Прогноз погоды на 28 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-11..-13

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-11..-13

-7..-9

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-13..-15

-8..-10

без осадков

небольшой снег

Кировск

-14..-16

-9..-11

без осадков

без осадков

Ковдор

-11..-13

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-12..-14

-7..-9

без осадков

без осадков

Ловозеро

-9..-11

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Оленегорск

 -13..-15

-9..-11

без осадков

без осадков

Никель

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Заполярный

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Североморск

-8..-10

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-8..-10

-5..-8

небольшой снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 28 февраля

Температура воздуха

утром  -8..-10

днем -5..-7

вечером -7..-9

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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