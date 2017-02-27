Прогноз погоды по Мурманской области на 28 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днем -5-10°. Местами гололедица.

Прогноз погоды на 28 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -7..-9 небольшой снег небольшой снег Умба -11..-13 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -11..-13 -7..-9 без осадков небольшой снег Апатиты -13..-15 -8..-10 без осадков небольшой снег Кировск -14..-16 -9..-11 без осадков без осадков Ковдор -11..-13 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -12..-14 -7..-9 без осадков без осадков Ловозеро -9..-11 -6..-8 небольшой снег без осадков Оленегорск -13..-15 -9..-11 без осадков без осадков Никель -8..-10 -6..-8 небольшой снег без осадков Заполярный -8..-10 -6..-8 небольшой снег без осадков Североморск -8..-10 -5..-7 небольшой снег без осадков Мурманск -8..-10 -5..-8 небольшой снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 28 февраля