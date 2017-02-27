Прогноз погоды по Мурманской области на 28 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днем -5-10°. Местами гололедица.
Прогноз погоды на 28 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-11..-13
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-11..-13
|
-7..-9
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-13..-15
|
-8..-10
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-14..-16
|
-9..-11
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-11..-13
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-12..-14
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-9..-11
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-13..-15
|
-9..-11
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-8..-10
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
-8..-10
|
-5..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 28 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -8..-10
|
днем -5..-7
|
вечером -7..-9
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков