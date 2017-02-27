Производственники тестируют каскетки и каски с УФ-индикатором

В Кольской ГМК состоялась презентация средств индивидуальной защиты. Такие мероприятия уже стали в компании традиционными. Новинки от производителей касок, очков, спецодежды и других средств индивидуальной защиты на этот раз демонстрировал представитель Суксунского оптико-механического завода, сообщает kn51.ru.

- Презентацию провели в металлургическом и рафинировочном цехах, в цехе электролиза никеля в Мончегорске и на заполярнинской промплощадке, - рассказал Kn51 главный специалист управления промбезопасности КГМК Алексей Бабурин. - Работникам компании представили и оставили для испытания образцы инновационных средств защиты.

По нашей просьбе завод предоставил на испытание алюминизированную спецодежду, защищающую от повышенной температуры и лучистой энергии, а также специальный шлем с турбоблоком для очистки воздуха в агрессивных средах. Преимущество шлема в том, что при его применении лицо не контактирует с поверхностью защитного средства, а очищенный воздух подается в подмасочное пространство. Это помогает избежать в т.ч. кожных заболеваний.

Производители также представили станцию по обслуживанию средств защиты органов зрения. Это емкость, в которой находятся средства для их протирки и промывки.

Еще одна новинка - каскетка - симбиоз кепки и каски. С виду обычная бейсболка имеет внутри дополнительную защиту. По сравнению с каской она более легкая и удобная. Использование каскеток на производстве возможно при определенных видах работ, перечень которых согласован с управлением промышленной безопасности компании.

- Каскетки направили на испытания в цех электролиза никеля и в металлургический цех. При положительных отзывах планируем обеспечить ими работников на определенных видах работ, - отметил Алексей Бабурин.

Кроме того, на презентации СИЗ была представлена инновационная каска.

- В отличие от предыдущих моделей у этой увеличена защита затылочной части, обеспечена дополнительная вентиляция в верхней части, чтобы голова не потела и не было дискомфорта, - рассказал Kn51 директор по организации продаж Суксунского оптико-механического завода Андрей Грейнерт. - Имеется также специальный держатель для защитных очков. Этот держатель и вентиляционные заглушки выполнены из специального материала с УФ-индикатором. Дело в том, что под длительным воздействием ультрафиолетового излучения практически любой пластик становится хрупким и теряет свои защитные свойства. Когда цвет индикатора меняется с красного на бледно-розовый это значит, что каску нужно заменить.

Как рассказал Андрей Грейнерт, Суксунский оптико-механический завод выпускает более 600 видов изделий - защитные очки, каски, наушники, средства индивидуальной защиты органов дыхания, сварочные щитки, спецодежду… И часть из них успешно применяется в Кольской ГМК, делая труд работников компании более безопасным и сохраняя им здоровье.



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