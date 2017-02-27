Разыскиваются активные неравнодушные люди

Особые приметы: сколько угодно человек, объединенных общими идеями и занятиями. На вид от юного до самого почтенного возраста. Одеты в максимально удобное. Чаще всего базируются в одном месте, но иногда выбираются на городские мероприятия и тусовки. Увлечены своим делом, занятны в общении, заинтересованы в развитии.

Специально для них 4 марта 2017 года во Дворце культуры Октябрь города Заполярный пройдет форум социальных технологий «Город - это мы!». Форум организован компанией «Норникель» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», сообщает kn51.ru. Начало в 10 утра, не проспите!

На форуме участники смогут:

• познакомиться друг с другом и придумать идеи совместных проектов разных сообществ

• стать зрителями и участниками ток-шоу по обсуждению перспектив развития города

• приобрести навыкам и умения, необходимые для развития сообщества

• и, конечно же, осознать себя реальной движущей силой развития города!

А накануне форума, 3 марта, состоятся открытые мастер-классы для всех желающих «Как воспитать счастливого и успешного ребенка» и «Жизненный драйв и как его генерировать». Начало в 17.30.

Узнать больше и задать вопросы можно здесь: www.VK.com/gorod_eto_my

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по email: forumZ2017@mail.ru



Фото kn51.ru



