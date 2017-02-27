СТС продолжает розыгрыш призов по проекту «Взвешенные люди»

18 февраля на телеканале СТС стартовал долгожданный 3 сезон реалити-шоу «Взвешенные люди».

В честь этого события мы разыгрываем 3 приза от СТС. Сроки конкурса с 18 февраля по 14 марта.

Правила просты:

1. По субботам в 19:00 следи за проектом «Взвешенные люди» на СТС

2. Каждый понедельник слушай вопросы ведущих в программе «Наше утро» по прошедшей серии и присылай ответы на почту utro@tv21.ru

Больше правильных ответов – ближе путь к победе.

3. Троих победителей, которые будут быстрее всех присылать правильные ответы, коллектив программы «Наше утро» объявит 14 марта.

Количество призов:

1 место: фирменный пульт СТС +футболка +магнит

2 место: фирменный пульт СТС +магнит

3 место: футболка +магнит