СТС продолжает розыгрыш призов по проекту «Взвешенные люди»

18 февраля на телеканале СТС стартовал долгожданный 3 сезон реалити-шоу «Взвешенные люди».
В честь этого события мы разыгрываем 3 приза от СТС. Сроки конкурса с 18 февраля по 14 марта.
Правила просты:
1. По субботам в 19:00 следи за проектом «Взвешенные люди» на СТС
2. Каждый понедельник слушай вопросы ведущих в программе «Наше утро» по прошедшей серии и присылай ответы на почту utro@tv21.ru
Больше правильных ответов – ближе путь к победе.
3. Троих победителей, которые будут быстрее всех присылать правильные ответы, коллектив программы «Наше утро» объявит 14 марта.
Количество призов:
1 место: фирменный пульт СТС +футболка +магнит
2 место: фирменный пульт СТС +магнит
3 место: футболка +магнит