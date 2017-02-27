Телепрограмма на 28 февраля (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 28 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Фунтик и сыщики.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Неродной. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Станислав Любшин, Ирина Линдт, Дмитрий Суржиков, Игорь Черневич, Александр Пашутин, Иван Безбородов, Алексей Кирсанов, Дарья Луран-Любшина, Нина Антонова, Ирина Авдеенко.

Андрей Петрович Львов, ветеран Великой Отечественной, жил честно и по- справедливости. Так же он воспитывал свою дочь, внучку, а потом и правнука Андрюшу. Да так, что мальчишка, отправившись служить в армию, не смог смириться с произволом злобного и закомплексованного капитана Ефремова. В состоянии алкогольного безумия капитан застрелил парня, официальной же версией стало неосторожное обращение с оружием. Правду старик узнал только через полгода от демобилизованного сослуживца правнука, и эта правда пересеклась с его собственной тайной… Старик взял свой наградной пистолет и поехал в гарнизонный городок восстанавливать справедливость…

12:44 Познавательная программа (12+)

Что такое живые организмы?

Что такое «закон маятника Галилея»?

12:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Телегазета (12+)

13:45 Познавательная программа (12+)

Египетская мумификация.

Покорение Марса.

14:00 Основной элемент. Кинореволюция. Объемный мир. Документальный цикл (16+)

Кино считается вымыслом, который стремится быть похожим на правду. Сам по себе этот "мир грез" на экране таит в себе множество феноменов, о которых обычный зритель даже не задумывается. Создатели проекта проведут зрителя за кулисы этого удивительного "Иллюзиона" под названием кино. А также раскроют секреты 3D-кино.

14:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Снегурочка из Васюткино. Молодая учительница музыки ездит каждый день из города в глухое село учить деревенских ребятишек. В городе она устала от фальши. Очарованная природой, фольклором, чистотой и открытостью детей, она чувствует, что именно здесь - ее любовь, ее призвание.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Приключения Домовенка. Дом для Кузьки.

Тайна игрушек.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 В мире людей. После смерти. Документальный цикл (16+)

Люди, вернувшиеся “с того света“, утверждают, что, покидая физическое тело, человек продолжает существовать: он чувствует, мыслит и действует. Ведь там, за порогом жизни и смерти, находится мир, который невозможно описать словами. Этот феномен уже много лет исследуют ученые. Так что же такое смерть — конец существования или переход в новую жизнь?

17:15 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Капсула времени (Фильм ТРК «Лангепас», г. Лангепас). Этот фильм – «машина времени», которая отправляет на 35 лет в прошлое и на 20 лет в будущее. На примере маленького города нефтяников под названием Лангепас показана, по сути, история новой России. Лента основана на самом ценном, что может быть у телекомпании, - на видеоархиве. Редкие кадры советской кинохроники, перестройка, лихие 90-е… Журналистская удача - герой-строитель из советского документального фильма, чьи слова стали пророческими. Этот телевизионный рассказ стал посланием потомкам. Фильм нужно обязательно досмотреть до конца и увидеть неожиданный финал.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Кинореволюция. Новая реальность. Документальный цикл (16+)

В 2014 году на киноэкраны вышел фильм Федора Бондарчука "Сталинград". Как снимают современное кино? Что может и что не может дорисовать в кадре программист? Какие опыты по химии, физике и биологии материалов должна провести съемочная группа, чтобы показать зрителю картину, которую невозможно снять?

18:58 Познавательная программа (12+)

Что такое логистика?

Марианская впадина.

19:10 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Наблюдая за природой.

Заповедник. Семга от икринки до сеголетки.

19:31 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Фунтик и сыщики.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Черное платье. Художественный фильм (16+)

Россия. 2008 г.

Мелодрама.

В ролях: Ада Роговцева, Виктор Сарайкин, Наталья Цыганенко, Владимир Горянский, Сергей Дидур, Елена Репина, Анатолий Сомик.

Наташа живет с мамой-пенсионеркой и шестнадцатилетним сыном Сережей. Скромной библиотекарской зарплаты едва хватает на то, чтобы свести концы с концами. Неожиданно подруга приглашает Наташу на курорт в Анталию. Сережа просит денег для мамы у своего отца, бывшего Наташиного мужа… Наташа и не догадывалась, что поездка, начавшаяся так романтично, таит для нее немало опасностей…

22:43 Познавательная программа (12+)

Что такое живые организмы?

Что такое «закон маятника Галилея»?

22:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северный олень.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Основной элемент. Кинореволюция. Новая реальность. Документальный цикл (16+)

В 2014 году на киноэкраны вышел фильм Федора Бондарчука "Сталинград". Как снимают современное кино? Что может и что не может дорисовать в кадре программист? Какие опыты по химии, физике и биологии материалов должна провести съемочная группа, чтобы показать зрителю картину, которую невозможно снять?

00:32 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Другой берег. Автор фильма впервые попадает на родину своего отца, заброшенную деревню на самой окраине Кольского полуострова. В этом районе транспортного сообщения нет, путешествие связано с определенным риском. Здесь настоящий конец света - в этом месте заканчиваются линии электропередач Заполярья. Сюжет и герои фильма настолько тронули творческую группу, что материал был сделан буквально на одном дыхании.

Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Северный ветер. Фильм о жизни одной деревни, ныне пришедшей в запустение, но всё же не отпускающей местных жителей.

Батюшка. Священник – такой же человек. Он тоже может быть слабым. Ему может быть больно от несправедливости. Он идет и изо дня в день делает свою «муравьиную» работу.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

История авиатора. Государство отлучило кадрового летчика от авиации. Но в авиации – смысл всей его жизни. В удмуртской деревне он устроил нелегальный аэродром и летает на самодельном аэроплане.

Старик Петр. Каждый народ имел свои мифы, но не каждый сберег их до наших дней. В глубине ханты-мансийской тайги сохранился такой оазис «живой мифологии». Старик Петр Сенгепов живет один на таежном стойбище, в гармонии с суровой северной природой и традиционной культурой. Ему 87 лет. Он — последний шаман хантов реки Казым.