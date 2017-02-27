У российских студентов появится гимн

В конце февраля начался молодежный проект «Гимн студенчества России». По его итогам у молодежи России, получающей высшее образование, появится своя официальная песня.

Гимн определится по итогам масштабного студенческого голосования и решения профессиональной конкурсной комиссии.

Реализация проекта предполагает несколько основных этапов: всероссийский конкурс по определению лучшего гимна студенчества, он пройдет в несколько туров, а также интерактивные конкурсы по итогам которых определятся студенты и учебные заведения, которые будут сняты в клипе.

Подать заявку в виде музыкального произведения необходимо на сайте ГИМНСТУДЕНЧЕСТВА.РФ и продублировать аудиофайл, ФИО и свои контактные данные на почту не позднее 21 апреля 2017 г.

Гимн создается при поддержке гранта Президента РФ в рамках масштабной программы по развитию российского студенчества.

Проект реализуется по инициативе Всероссийского студенческого союза, поддержанной широким кругом студенческих организаций из регионов России, сообщает Росмолодежь.