Ученые: снегопады смертельно опасны для мужчин

Научные сотрудники Университета Монреаля в Канаде заявили, что в сильные снегопады у мужчин чаще случаются сердечные приступы.

По утверждению специалистов, в сравнении с периодами, когда снега нет, риск сердечного приступа повышается на 16% и смерти от приступа больше на 34%, если выпало минимум 20 сантиметров снега.

Интересно, что у представительниц слабого пола такая тенденция не наблюдается.

В ходе исследования проанализированы данные о 128073 госпитализациях и 68155 смертях от сердечных приступов, произошедших в канадском штате Квебеке с 1981 по 2014 год, отмечают авторы исследования.

Оказалось, треть сердечных приступов приходилась на следующий день после снегопада.

А около 10% происходили, когда выпадало минимум 5 сантиметров снега. Если снегопад длился минимум сутки, то мужчины на 8% чаще попадали в больницу с сердечным приступом и на 12% чаще умирали, сообщает Megatyumen.Ru.

Медики предполагают, что уборка снега подрывает здоровье мужчин, если они используют обычную лопату. В особой опасности находятся лица старше 50 лет, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие проблемы с сердцем.