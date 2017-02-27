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В Апатитах молодой человек ударил своего брата ножом

10:4027 февраля 2017Просмотров: 84

В полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1984 года рождения.

Мужчина получил проникающее ножевое ранение в живот.

Полицейскими по месту жительства потерпевшего в квартире по улице Дзержинского был установлен и опрошен его брат. Он признался в совершённом преступлении.

Молодой человек пояснил, что конфликт произошел в процессе совместного распития спиртных напитков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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