В Апатитах молодой человек ударил своего брата ножом

В полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1984 года рождения.
Мужчина получил проникающее ножевое ранение в живот.
Полицейскими по месту жительства потерпевшего в квартире по улице Дзержинского был установлен и опрошен его брат.
Молодой человек пояснил, что конфликт произошел в процессе совместного распития спиртных напитков.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.