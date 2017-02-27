16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба Яга

15:3027 февраля 2017Просмотров: 96

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел семейный праздник «Лес полон чудес». Этим праздником завершилась акция «Сказки русского леса» в рамках Года экологии в России, продолжавшаяся в течение февраля этого года. 

В акции приняли участие 58 дошкольников, прочитавшие за месяц более 150 книг русских писателей–классиков и современников, а также русских народных сказок о лесных жителях. Большая красочная выставка-витрина, оформленная на абонементе отдела обслуживания дошкольников, помогла им в выборе книг по теме. 

По итогам акции 16 малышей, которые прочитали более 10 книг, получили сертификаты и сувениры. Победителем конкурса стал Егор Шорохов, прочитавший 48 книг по теме, а сестры Остроумовы Лена и Вера прочитали 32 книги и заняли второе место.

Подарки ребятам вручила сказочная Баба Яга. 

Юные читатели также совершили экскурсию в сказочный лес, встретились со Старичком-Лесовичком, отгадали его непростые загадки, прочитали стихи про лес, потанцевали с Бабой Ягой, а затем познакомились с героями книги Александра Тихонова «Про нечистую и добрую силу» - Лешим, Кикиморой Болотной, Грибным Дедушкой.

Приключения в лесу завершились просмотром веселого мультфильма про Бабку Ёжку.


Читайте также
В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская службаУ российских студентов появится гимнВ Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассенГлавные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения
Дорожная полиция будет проверять грузовикиДвух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернетеКолэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узлеЯстреб зимует в МончегорскеМурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водкиУченые: снегопады смертельно опасны для мужчин
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  