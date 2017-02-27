В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба Яга

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел семейный праздник «Лес полон чудес». Этим праздником завершилась акция «Сказки русского леса» в рамках Года экологии в России, продолжавшаяся в течение февраля этого года.



В акции приняли участие 58 дошкольников, прочитавшие за месяц более 150 книг русских писателей–классиков и современников, а также русских народных сказок о лесных жителях. Большая красочная выставка-витрина, оформленная на абонементе отдела обслуживания дошкольников, помогла им в выборе книг по теме.



По итогам акции 16 малышей, которые прочитали более 10 книг, получили сертификаты и сувениры. Победителем конкурса стал Егор Шорохов, прочитавший 48 книг по теме, а сестры Остроумовы Лена и Вера прочитали 32 книги и заняли второе место.

Подарки ребятам вручила сказочная Баба Яга.



Юные читатели также совершили экскурсию в сказочный лес, встретились со Старичком-Лесовичком, отгадали его непростые загадки, прочитали стихи про лес, потанцевали с Бабой Ягой, а затем познакомились с героями книги Александра Тихонова «Про нечистую и добрую силу» - Лешим, Кикиморой Болотной, Грибным Дедушкой.

Приключения в лесу завершились просмотром веселого мультфильма про Бабку Ёжку.





