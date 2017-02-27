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В Мончегорске прошел спортивный семейный праздник

14:5027 февраля 2017Просмотров: 90

На территории мончегорского физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся семейный спортивный праздник «А ну-ка, парни!», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участие в нем приняли 11 команд, сообщает kn51.ru.

Спортивный праздник - одно из мероприятий проекта «Спортленд», который вошел в число победителей конкурса социальных инициатив, объявленного компанией «Норникель» по программе «Мир новых возможностей».

Семейные эстафеты прошли в 4 этапа: «лабиринт», «полоса препятствий», «гранатометчик» и «физподготовка» - отжимания и приседания на скорость.

По итогам соревнований абсолютными победителями стала семья Конухиных («Победа»). «Серебро» и «бронзу» завоевали семьи Шклярук («Молния») и Решетниковых («Мончегорцы»). Первое место в номинации «вне зачета» у Александровых («Ника»).

Все участники были поощрены грамотами и сладкими призами, а победители - дипломами и подарками от спонсоров.


Фото kn51.ru

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