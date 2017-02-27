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В Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассен

16:0027 февраля 2017Просмотров: 110

5 марта в Мончегорске (городской парк) состоится второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен – командной игре в снежки по правилам.

Участниками снежных боев станут команды рабочей молодежи Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля.

Регистрация участников начнется в 11.30, старт играм будет дан в 12.00. Заявки на участие в мончегорском этапе можно подать до 1 марта по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru.

Партнером второго этапа Кубка выступает Кольская горно-металлургическая компания, молодые специалисты которой играют в юкигассен уже не первый год, в том числе имеют опыт выступлений на европейском чемпионате.

Напомним, IV Кубок Мурманской области по юкигассен стартовал 11 февраля в Мурманске. В столице Заполярья снежные бои развернулись на два дня. В первый день участниками турнира стали представители предприятий города и военнослужащие, во второй игровой день на поле сошлись более опытные команды, неоднократные победители и призеры городского и регионального турниров, чемпионатов Финляндии и Норвегии. Третий этап Кубка запланирован в Кандалакше, заключительные игры состоятся в Кировске. 

Команда-победитель областных игр будет награждена поездкой на Чемпионат Европы, который пройдет в Кемиярви в конце марта. 

Подробная информация по телефону организаторов Кубка: + 7-953-752-99-96.

Мероприятие поддерживается министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.


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