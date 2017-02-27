В Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассен

5 марта в Мончегорске (городской парк) состоится второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен – командной игре в снежки по правилам.

Участниками снежных боев станут команды рабочей молодежи Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля.



Регистрация участников начнется в 11.30, старт играм будет дан в 12.00. Заявки на участие в мончегорском этапе можно подать до 1 марта по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru.



Партнером второго этапа Кубка выступает Кольская горно-металлургическая компания, молодые специалисты которой играют в юкигассен уже не первый год, в том числе имеют опыт выступлений на европейском чемпионате.



Напомним, IV Кубок Мурманской области по юкигассен стартовал 11 февраля в Мурманске. В столице Заполярья снежные бои развернулись на два дня. В первый день участниками турнира стали представители предприятий города и военнослужащие, во второй игровой день на поле сошлись более опытные команды, неоднократные победители и призеры городского и регионального турниров, чемпионатов Финляндии и Норвегии. Третий этап Кубка запланирован в Кандалакше, заключительные игры состоятся в Кировске.



Команда-победитель областных игр будет награждена поездкой на Чемпионат Европы, который пройдет в Кемиярви в конце марта.



Подробная информация по телефону организаторов Кубка: + 7-953-752-99-96.



Мероприятие поддерживается министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.





