В Мурманске поймали 57 нетрезвых водителей

При надзоре за дорожным движением за прошедшие пять суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1910 нарушений ПДД.

109 нарушений допущено пешеходами, 24 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 57 водителей.

Выявлено 48 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 923 нарушения ПДД.

3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 321 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Мурманской области.