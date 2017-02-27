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В Мурманске поймали 57 нетрезвых водителей

12:4527 февраля 2017Просмотров: 147

При надзоре за дорожным движением за прошедшие пять суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1910 нарушений ПДД.

109 нарушений допущено пешеходами, 24 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 57 водителей.

Выявлено 48 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 923 нарушения ПДД.

3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 321 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Мурманской области. 

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