В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская служба

В рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы на базе регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху.

Инвалиды по слуху, имеющие любое средство связи (мобильный телефон, факс, интернет, видеотелефон и т.д.) могут бесплатно обратиться в диспетчерскую службу за услугами по сурдопереводу, вызову городских служб экстренной помощи, записи на прием в лечебные, социальные и иные учреждения.

Также гражданам доступен: вызов на дом врача или специалистов соцзащиты, заказ лекарственных препаратов, билетов на поезд и самолет, бронирование номеров в гостинице, а также информация справочного характера.

Диспетчерская служба работает по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 21.

Для связи с оператором можно отправить сообщение на номер мобильного телефона 8-921-725-50-02 или на номер факса (круглосуточно): 8 (8152) 45-88-55, 8 (8152) 47-42-15.

Можно также написать на адрес электронной почты murman.vog.@mail.ru, передать сообщение через интернет-мессенджер или с помощью видеозвонка на адрес: murman.vog.skype.