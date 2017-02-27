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В Североморске арестовали бетоноукладчик за долги по зарплате

10:0027 февраля 2017Просмотров: 75

В отделе судебных приставов Москвы находится сводное исполнительное производство,  в состав которого вошли 307 исполнительных производств на сумму около 16 миллионов рублей о взыскании заработной платы с организации.

Руководство в добровольном порядке не оплачивало труд работников, а также задолженность по зарплате даже на основании судебных решений.

За должником-организацией зарегистрирована спецтехника, которая, по предварительным данным, могла находиться на территории Североморска.

В адрес отдела судебных приставов Североморска поступило поручение из Москвы о наложении ареста и реализации имущества должника-организации.

Были опрошены бывшие работники организации. Установив точный адрес, судебный пристав наложил арест на бетоноукладчик, принадлежащий должнику-организации, с предварительной оценкой в 20 миллионов рублей.

По истечения срока для обжалования акта описи и ареста судебным приставом для оценки указанного имущества будет привлечен специалист оценщик, и в дальнейшем имущество передадут в специализированную организацию на реализацию, сообщает пресс-служба ФССП России по Мурманской области.

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