В Североморске арестовали бетоноукладчик за долги по зарплате

В отделе судебных приставов Москвы находится сводное исполнительное производство, в состав которого вошли 307 исполнительных производств на сумму около 16 миллионов рублей о взыскании заработной платы с организации.

Руководство в добровольном порядке не оплачивало труд работников, а также задолженность по зарплате даже на основании судебных решений.

За должником-организацией зарегистрирована спецтехника, которая, по предварительным данным, могла находиться на территории Североморска.

В адрес отдела судебных приставов Североморска поступило поручение из Москвы о наложении ареста и реализации имущества должника-организации.

Были опрошены бывшие работники организации. Установив точный адрес, судебный пристав наложил арест на бетоноукладчик, принадлежащий должнику-организации, с предварительной оценкой в 20 миллионов рублей.

По истечения срока для обжалования акта описи и ареста судебным приставом для оценки указанного имущества будет привлечен специалист оценщик, и в дальнейшем имущество передадут в специализированную организацию на реализацию, сообщает пресс-служба ФССП России по Мурманской области.