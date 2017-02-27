Ястреб зимует в Мончегорске

Ребята и педагоги Центра «Полярис» стали свидетелями необычного и редкого события - обеда ястреба-тетеревятника. Ястреб поймал голубя и сел на окно мончегорского центра, чтобы его ощипать и съесть. Свою жертву он всегда ощипывает, и как могли заметить свидетели, делает это очень быстро.

Ястреб-тетеревятник – это хищник, питающийся птицами. Так, сотрудники Лапландского заповедника наблюдали нападение ястреба на чирков, гоголей, глухарей, тетеревов, белых куропаток, рябчиков, ворон и на выводок клуш.

Ястреб-тетеревятник остается на зиму в лесах Лапландского заповедника только в годы урожая боровой дичи, в голодные же годы вынужден искать добычу южнее. Сейчас ястребы приспособились к жизни в городской среде в зимнее время, ведь здесь есть чем поживиться – в городе много голубей, свиристелей, ворон и других птиц.

Об этом факте рассказывает постоянный наблюдатель за птицами в Мончегорске Валерий Бусуек. Начиная с 1998 года, он постоянно встречает ястребов-тетеревятников в нашем городе и наблюдал до четырех хищников в некоторые годы. В нынешнюю зиму он неоднократно встречал пару тетеревятников, которые охотились за голубями. Увидеть их во время охоты несложно: все окрестное население птиц гоняется за охотником с криками.

Сейчас орнитологи говорят о том, что ястреб-тетеревятник в лесах – это признак здоровья популяции дичи. Поэтому хищные птицы нуждаются в охране для сохранения баланса в населении других видов птиц.

Информацию подготовила старший научный сотрудник

Лапландского заповедника Наталья Берлина