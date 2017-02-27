Юношу из Апатитов, заступившегося за бомжа, избили подростки

Следователи проверяют информацию об избиении несовершеннолетними тринадцатилетнего подростка, заступившегося за бездомного. Инцидент произошёл 18 февраля в Апатитах.

Региональный следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ.

В настоящее время процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.