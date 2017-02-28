Александр Суняев - 10 лет в эфире!

«Юбилей трудового стажа» – звучит железобетонно! Именно такую серьёзную дату отмечает корреспондент программы «Наше утро» Александр Суняев.

По признанию коллег, он является идеологом всех самых ярких выпусков.

Наш мурманский Бастер Китон – редко улыбается в кадре. Но при этом всё, что он делает, вызывает у зрителей смех. И это самое ценное для утреннего эфира. И, пожалуй, самое трудное задание для ведущего.

Ведь генерировать шутки в наше проблемное время гораздо сложнее, чем разрабатывать «слезливые» темы. Команда ТВ-21 поздравляет Александра Суняева с трудовым юбилеем.

Саша, мы желаем тебе профессионального успеха. Пусть чаша творческого изобилия никогда не иссякнет!





