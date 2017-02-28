Безработный житель Полярного пытался продать ружье в Мурманске

Полицейские получили информацию о том, что безработный житель Полярного 1970 года рождения собирается продать огнестрельное оружие в Мурманске.

Подозреваемый был задержан в момент продажи ружья, в автомобиле на стоянке возле одного из торговых центров Мурманска.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, житель Полярного незаконно продал гладкоствольное огнестрельное ружье 12-го калибра, пригодное для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Максимальная санкция за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.