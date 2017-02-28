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Близким родственникам разрешат вместе работать в научных и творческих бюджетных организациях

13:1028 февраля 2017Просмотров: 86

Правительство готовит постановление, которое снимет запрет на семейственность в некоторых бюджетных организациях. Отцы и дети смогут вместе заниматься наукой, творчеством, медициной и тому подобными вещами. При этом строгие комиссии проследят, чтобы семейственность не шла во вред.

Соответствующий проект разработало министерство труда и социальной защиты. Оно предлагает внести поправки в постановление правительства страны, устанавливающие некоторые антикоррупционные запреты на чиновников и бюджетников. Документ уже прошел все стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, работа над ним завершена. Теперь слово за правительством, сообщает Российская газета.

Подготовленный документ не предусматривает безусловного разрешения на семейственность. Каждый раз вопрос по династии будет решаться отдельно, и только в исключительных случаях детям-родителям, сестрам-братьям и прочим своякам разрешат трудиться вместе в непосредственном подчинении друг друга.

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