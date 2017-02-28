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До 2023 года «Норникель» вложит в экологические проекты 250 млрд рублей

11:5428 февраля 2017Просмотров: 80

Технологии, которые сделают металлургию «зеленой», на данный момент в мире отсутствуют. Такое мнение на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» высказала вице-президент «Норильского никеля» Елена Безденежных. До 2023 года компания вложит в экологические проекты 250 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«Мы постоянно улучшаем экологическую обстановку. До 2023 года в проекты по сохранению и улучшению окружающей среды компания вложит 250 млрд рублей. Пока нет в мире технологий, позволяющих сделать металлургию «зеленой». Максимум - сделать безопасной и безвредной для населения, мы идем по этому пути», - сказала она журналистам.

По данным вице-президента «Норникеля», к 2023 году предприятие сократит вредные выбросы в атмосферу до 75%. «Для сокращения экологического вреда мы сотрудничаем с самыми передовыми научными центрами из Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга. Заказываем научные работы, труды, которые используем на своих предприятиях. Например, в 2016 году в Мурманске внедрили установку выпаривания солевых стоков из жидких отходов», - добавила она.

Также в этом году «Норникель» планирует открыть Быстринский ГОК по обработке медно-золотых руд в Читинской области. «Там мы применяем новые доступные технологии, современные экологические подходы, чтобы изначально сокращать воздействие на окружающую среду», - сказала Безденежных.


Она добавила, что «Норильский никель» рассматривает возможность размещения «зеленых бондов» - ценных бумаг, средства от которых идут на инвестирование в возобновляемую энергию. «Но пока про объемы и сроки говорить рано, на данный момент обсуждение идет на теоретическом уровне», - уточнила она.

Как сообщалось ранее, «Норильский никель» вложил 11 млрд рублей в закрытие Никелевого завода, существующего с 1942 года в Норильском промышленном районе (Красноярский край). Средства были получены «Норникелем» за счет досрочного обнуления экспортных пошлин на нелегированный никель и медные катоды.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».


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