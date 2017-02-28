Две супергеройские премьеры на СТС

Два уикенда подряд зрителей телеканала ждут суперхиты вселенной MARVEL – «Первый мститель: Другая война» и «Мстители: Эра Альтрона». Впервые на российском ТВ!

«Первый мститель: Другая война» – Капитан Америка на страже спокойствия

4 марта в 21:00

Впервые команда Мстителей собирается вместе, но это только провоцирует мировое зло на новые «подвиги». Вот уже и глава Щ.И.Т. Ник Фьюри переживает покушение – а значит, внутри организации есть предатель. Теперь Капитану, который пытается приспособиться к жизни в современном Вашингтоне, надо не просто раскрыть «крота», но и предотвратить вселенский заговор. Стив Роджерс объединяется с Черной вдовой и новым соратником по имени Сокол. Однако никто из них даже не подозревает, на что способен их новый враг – Зимний солдат.

Шпионский триллер? Продюсер картины Кевин Файги описал фильм как «политический триллер 1970-х, замаскированный под супергеройское кино». А режиссеры картины Энтони и Джо Руссо черпали вдохновение в классическом фильме Сидни Поллока «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом в главной роли. Кстати, сам Редфорд появится в «Другой войне» в роли агента под прикрытием Александра Пирса.

Русский след. Авторами музыки к официальному трейлеру фильма стали российские музыканты Александр Соколов и Антон Новосельцев.

Самым внимательным: На надгробной доске директора Ника Фьюри, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон, помимо имени и фамилии также видна эпитафия «Путь праведника: Иезекииль 25:17». Именно этот стих повторял персонаж актера в фильме Квертина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994).

Жанр: приключенческий экшн

Режиссеры: Энтони Руссо и Джо Руссо

В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Роберт Редфорд, Энтони Маки и Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри

«Мстители: Эра Альтрона» – cамый масштабный фильм вселенной MARVEL

12 марта в 21:00

Организация Щ.И.Т. пала, и теперь Мстители предоставлены сами себе. Чтобы поддерживать порядок в мире, Тони Старк втайне от остальных Мстителей создает компьютерную оборонную программу «Альтрон». Однако искусственный интеллект оказывается слишком умным – после анализа данных он приходит к выводу, что главной угрозой человечества являются люди. Он захватывает власть над «Железным легионом» и решает воплотить свой план по «спасению» Земли в жизнь. А это значит, что Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная Вдова и Соколиный Глаз вновь должны объединить все свои силы, чтобы помешать высокотехнологичному злодею истребить человечество. Неожиданные союзники и нестандартные решения ведут героев к эпической битве мирового масштаба.

МЕГАсборы. «Мстители: Эра Альтрона» собрал по всему миру более 1,4 миллиарда долларов, что сделало его четвёртым кассовым фильмом 2015 года и седьмым самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Картина только за первый уикенд собрала более $191 млн. Ажиотаж еще до выхода блокбастера превысил все ожидания: за первые сутки трейлер фильма на YouTube был просмотрен 34 миллиона раз.

МЕГАсъемки. Съемки фильма расширили географию проекта до 3 континентов: съемочные площадки был построены в Голливуде, Южной Африке, Англии, Италии и Южной Корее.

Декорация Башни Мстителей на момент выхода фильма стала самой большой декорацией из когда-либо построенных для фильмов MARVEL.

СУПЕРкастинг. По традиции, на площадке «Мстителей» собрались одни из самых востребованных актеров Голливуда. Согласно неофициальной информации, попавшей в СМИ после съемок фильма, суммарный гонорар звезд блокбастера составил более 80 000 000 долларов, при этом половину этой суммы получил за работу Роберт Дауни-мл. Скарлетт Йоханссон получила за исполнение роли Черной вдовы 20 миллионов. Вознаграждение каждого из оставшихся героев не превысило 7 миллионов долларов.

Всего в фильме было задействовано более 120 актёров, не считая актёров массовки. Для съемок трюковых сцен с участием Наташи Романофф были задействованы три дублерши, что вызывало большую путаницу среди других актеров, по их словам, все «Наташи» были невероятно похожи на Йоханссон.

Самым внимательным: В новом фильме многие Мстители немного обновили гардероб и свое оружие. Халк теперь носит под обычной одеждой штаны в обтяжку. Наконец-то Брюс Бэннер не остается полуголым после того, как перевоплощение в Халка превращает всю его одежду в лохмотья. Лук Соколиного Глаза из классического черного стал темно-бордовым. А Капитан Америка обзавелся обновленным щитом: теперь герой может дистанционно вызывать его, примерно так же, как Железный Человек делает это со своими доспехами.

Жанр: приключенческий экшн

Режиссер и сценарист: Джосс Уидон

В ролях: Роберт Дауни-Мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Пол Беттани, Коби Смолдерс, Джеймс Спейдер и Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри