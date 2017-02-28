Экипаж спасательного аппарата Северного флота провёл тренировку с погружением на дно Кольского залива

Экипаж обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 под командованием капитан-лейтенанта Андрея Волкова выполнил специальную задачу курса боевой подготовки.

В течение двух дней в полигонах Северного флота в Кольском заливе спасатели отработали полный комплекс мероприятий по своему основному предназначению - оказанию помощи подводным лодкам, попавшим в аварийную ситуацию.

Аппарат АС-36 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» в месте условного бедствия подводной лодки – тренировочном полигоне в Кольском заливе, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели.

Экипаж АС-36 отработал элементы движения в надводном и подводном положении, выполнил поиск макета подводной лодки и произвёл посадку на комингс-площадку для условной эвакуации подводников.

Упражнение по стыковке спасательного аппарата к макету проводились на глубине свыше 50 метров. В общей сложности спасатели провели под водой более 5 часов.

Успешная сдача курсовой задачи подтвердила высокий уровень подготовки экипажа АС-36, который регулярно принимает участие в учениях Северного флота по оказанию помощи экипажу подводной лодки, лежащей на грунте.

В прошлом – 2016 году подобное учение проходило весной в Мотовском заливе Баренцева моря с дизель-электрической подводной лодкой «Владикавказ».

Фото: bastion-karpenko.ru