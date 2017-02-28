Этой ночью в Мончегорске сгорела квартира

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мончегорске.

28 февраля в 0:24 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по улице 10й Гвардейской дивизии, дом 3 в Мончегорске.

В результате пожара в комнате огнем повреждены мебель (шкаф, кровать) и вещи домашнего обихода на площади 7 кв.м.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 3 единицы техники), сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Причины пожара устанавливаются.