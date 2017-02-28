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Минприроды намерено активизировать поддержку современных экологических технологий

12:4528 февраля 2017Просмотров: 73

В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывает критерии отбора т.н. «зелёных проектов».

Об этом сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов 27 февраля 2017 г. в ходе панельной дискуссии «Зелёная экономика - как вектор развития» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Одним из пилотных зелёных проектов стало строительство мусороперерабатывающих заводов в Московской области и одного в Татарстане в рамках приоритетного проекта «Чистая страна».

Критериями отбора являлись, с одной стороны, экономическая привлекательность этих проектов, с другой стороны, улучшение экологической обстановки – снижение уровня образования и захоронения отходов, сообщает пресс-служба Минприроды России. 

Мурад Керимов добавил, что на базе этих пилотных проектов будут отработаны механизмы контроля и публичной отчётности: «Полученные результаты будут служить для комплексного подхода к установлению критериев "зелёных" проектов, мониторингу и контролю за ними. Вместе с тем, такие проекты могут стать показателями финансовой обеспеченности зелёных инвестиций».

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