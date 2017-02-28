Мошенники пытались обмануть жительницу Оленегорска

В полицию Оленегорска обратилась местная жительница с заявлением о попытке мошенничества.

Заявительница рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником Пенсионного фонда.

Злоумышленница сообщила жительнице Оленегорска, что ей положена дополнительная компенсация. Чтобы ее получить, необходимы персональные данные банковской карты.

Заявительница знала о данной схеме мошенничества из средств массовой информации и не сообщила данные своей карты неизвестной.

Вместо этого женщина отправилась в полицию и рассказала о попытке мошенничества стражам правопорядка. Мошенница пыталась завладеть деньгами северянки в сумме более 4 тысяч рублей.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.