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На дорогах Мурманской области оформлено 64 столкновения за сутки

11:4528 февраля 2017Просмотров: 158

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 439 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 15 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 205 нарушений ПДД. 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 64 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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