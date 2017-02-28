Нетрезвую мурманчанку сняли с поезда сообщением Вологда – Санкт-Петербург

В минувшие выходные сотрудниками транспортной полиции северо-западного региона пресечены факты многочисленные нарушения общественного порядка.

Составлено около 20 протоколов об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, транспортными полицейскими в пассажирском поезде сообщением «Вологда – Санкт – Петербург» была выявлена 28-летняя мурманчанка в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

На неё был составлен административный протокол.