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«Норникель» выступил партнером деловой программы российского инвестиционного форума Сочи-2017

09:5028 февраля 2017Просмотров: 103

Решение проблем с загрязнением окружающей среды - одна из основных тем Российского инвестиционного форума, стартовавшего сегодня в Сочи. Своим опытом экологической модернизации в рамках сессии «Зеленая» экономика как вектор устойчивого развития регионов» поделился «Норникель».

В работе дискуссионной площадки приняли участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель председателя правительства Александр Хлопонин, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и президент РСПП Александр Шохин.

«Норникель» на сессии представила вице-президент компании Елена Безденежных.

«Крупный бизнес сегодня поворачивается лицом к решению экологических проблем. Говорить о «зеленой» металлургии пока рано. Но модернизация производства в компании, которая была начата совсем недавно, идёт полным ходом», - заявила Елена Безденежных. Она напомнила, что на эти цели до 2023 года «Норникель» планирует направить около одного триллиона рублей, из них на проекты экологической направленности - до 250 млрд рублей.

Участники встречи обсудили глобальные общемировые тренды «зеленой» экономики, сокращение объёмов выбросов и вопросы рационального использования отходов.

По словам Елены Безденежных, в своей деятельности компания сегодня ориентируется на лучшие технологические и экологические решения и следит за развитием науки в отрасли. «Мы выступаем за активный диалог с научным сообществом, чтобы получать в ходе этого сотрудничества ещё более передовые и максимально эффективные технологии, востребованные металлургическим производством», - добавила Безденежных.


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