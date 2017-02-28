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После Масленицы - международный блинный день. Сегодня его отмечают во всём мире

20:0128 февраля 2017Просмотров: 63

В стороне не осталась и программа «Вовремя» на ТВ21+. В новом выпуске программы Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко вкусно поговорят о блинах.

Сегодня в программе «Вовремя»:

Что общего у Масленицы, жирного вторника, Марди гра и карнавала?
И как молодёжь Мурманска отметила блинную неделю хороводами и силовыми упражнениями.

Мария Старовская, заместитель директора объединения молодёжных центров: «У нас сегодня очень необычная Масленица, молодёжная. Молодёжь у нас, что любит делать? Бегать. Поэтому, по запросу молодёжи мы сделали крутые масленичные забеги. Мальчики у нас будут бегать со сковородкой, где будут настоящие блины, с которыми они занимаются спортом, а девчонки у нас будут с домашней выпечкой бегать».

В студии «Вовремя» - народный эксперт. Все секреты настоящих тончайших и вкуснейших блинов.

Екатерина Лебедева: «Я люблю положить в блины побольше яиц. Но как правило кладу минимум 3.
- Как минимум 3… Одна моя знакомая делает блины с 7 яйцами».

А также, зачем блинам бананы в тесте и как сделать эту выпечку менее калорийной и опасной для организма. Обо всём этом, сегодня в программе «Вовремя» на ТВ21+, в 20:30. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком».

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