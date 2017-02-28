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Прогноз погоды по Мурманской области на 1 марта

16:0428 февраля 2017Просмотров: 149

Облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на юге области умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный, на юге области сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, поземок, ночью на севере области юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -20°, днем -3-8°. Гололедица.

Прогноз погоды на 1 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

-4..-6

снег

снег

Умба

-7..-9

-4..-6

снег

снег

Полярные Зори

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

снег

Апатиты

-10..-12

-4..-6

небольшой снег

снег

Кировск

-11..-13

-5..-7

небольшой снег

снег

Ковдор

-8..-10

-4..-6

снег

снег

Мончегорск

-10..-12

-5..-7

небольшой снег

снег

Ловозеро

-11..-13

-5..-7

небольшой снег

снег

Оленегорск

 -11..-13

-5..-7

небольшой снег

снег

Никель

-10..-12

-5..-7

без осадков  

небольшой снег

Заполярный

-10..-12

-5..-7

без осадков  

небольшой снег

Североморск

-10..-12

-5..-7

без осадков  

небольшой снег

Мурманск

-10..-12

-5..-7

без осадков  

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 марта

Температура воздуха

утром  -10..-12

днем -6..-8

вечером -5..-7

Осадки

без осадков

без осадков

небольшой снег
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