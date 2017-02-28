Прогноз погоды по Мурманской области на 1 марта

Облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на юге области умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный, на юге области сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, поземок, ночью на севере области юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -20°, днем -3-8°. Гололедица.
Прогноз погоды на 1 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Умба
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
снег
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
снег
|
Кировск
|
-11..-13
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
снег
|
Ковдор
|
-8..-10
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Мончегорск
|
-10..-12
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
снег
|
Ловозеро
|
-11..-13
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
снег
|
Оленегорск
|
-11..-13
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
снег
|
Никель
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 марта
|
Температура воздуха
|
утром -10..-12
|
днем -6..-8
|
вечером -5..-7
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
небольшой снег