Прогноз погоды по Мурманской области на 1 марта

Облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на юге области умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный, на юге области сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, поземок, ночью на севере области юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -20°, днем -3-8°. Гололедица.

Прогноз погоды на 1 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -7..-9 -4..-6 снег снег Умба -7..-9 -4..-6 снег снег Полярные Зори -8..-10 -4..-6 небольшой снег снег Апатиты -10..-12 -4..-6 небольшой снег снег Кировск -11..-13 -5..-7 небольшой снег снег Ковдор -8..-10 -4..-6 снег снег Мончегорск -10..-12 -5..-7 небольшой снег снег Ловозеро -11..-13 -5..-7 небольшой снег снег Оленегорск -11..-13 -5..-7 небольшой снег снег Никель -10..-12 -5..-7 без осадков небольшой снег Заполярный -10..-12 -5..-7 без осадков небольшой снег Североморск -10..-12 -5..-7 без осадков небольшой снег Мурманск -10..-12 -5..-7 без осадков небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 марта