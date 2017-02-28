Противолодочный корабль «Североморск» пересёк экватор

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, преодолел экватор и прибыл в район Сейшельских островов.



Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. Из родной базы корабль «Североморск» вышел 15 ноября 2016 года.



На первом плавания экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время проведения боевой операции у берегов Сирии.



С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «Аман–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана.



Российские моряки посетили пакистанский порт Карачи, а ранее совершили деловой заход в порт Салала (Оман), сообщает пресс-служба СФ.



За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны.



В Средиземном море и в Индийском океане североморцы успешно выполнили задачи поиска иностранных подводных лодок с применением палубной авиации.