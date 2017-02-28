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Североморская прокуратура нашла в сети два экстремистских видеоролика

13:5328 февраля 2017Просмотров: 52

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Североморска были выявлены 2 видеоролика содержащие признаки возбуждения межнациональной розни.

В судебном порядке видеоролики были признаны экстремистскими.

Судом было рассмотрено постановление прокурора Североморска о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении гражданина распространяющего экстремистские материалы.

Мужчина был оштрафован, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего в про году прокуратурой города выявлено 46 нарушений, по результатам рассмотрения которых 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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