Североморская прокуратура нашла в сети два экстремистских видеоролика

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Североморска были выявлены 2 видеоролика содержащие признаки возбуждения межнациональной розни.

В судебном порядке видеоролики были признаны экстремистскими.

Судом было рассмотрено постановление прокурора Североморска о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении гражданина распространяющего экстремистские материалы.

Мужчина был оштрафован, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего в про году прокуратурой города выявлено 46 нарушений, по результатам рассмотрения которых 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.