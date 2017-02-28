Скончался генеральный конструктор атомных подлодок Владимир Пялов

24 февраля 2017 г. после тяжёлой продолжительной болезни скончался генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок Владимир Николаевич Пялов.

Всю свою жизнь Владимир Николаевич посвятил подводному кораблестроению.

После окончания института в 1959 г. В.Н. Пялов пришёл на работу в СКБ-143. Сначала он работал в отделе, занимавшемся разработкой торпедных аппаратов, а потом перешёл в сектор перспективного проектирования проектного отдела.

В этот период шло интенсивное освоение ядерной энергетики, велось строительство серийных АПЛ проекта 627А, начинались работы по созданию АПЛ 2-го поколения.

Владимир Николаевич активно участвовал в работах по формированию технического облика АПЛ проектов 671 и 705 в составе молодёжного коллектива сектора А.Б. Петрова, приобретал практический опыт, выезжая для технического сопровождения строительства АПЛ 1-го поколения на завод № 402 (ныне АО «ПО «Севмаш»).

Широкий кругозор, профессиональные знания, прекрасные организаторские способности и активная жизненная позиция В.Н. Пялова были отмечены руководством бюро.

С 1973 г. он перешёл на работу в группу главного конструктора В.И. Баранцева, где стал одним из руководителей разработки аванпроекта глубоководной АПЛ проекта 693.

В 1979 г. В.Н. Пялов стал заместителем главного конструктора Г.П. Москалёва по проекту 1710 уникальной дизель-электрической подводной лодки-лаборатории.

Он активно участвовал в разработке проекта, строительстве корабля на «Ленинградском Адмиралтейском объединении».

Но с особой силой талант В.Н. Пялова, как главного, а затем генерального конструктора, раскрылся при создании многоцелевой АПЛ 4-го поколения проекта 885.

С самого начала проект этой АПЛ, отличавшейся новой архитектурой и составом вооружения, продвигался энергией и энтузиазмом В.Н. Пялова. Разработка проекта, создание для него вооружения и комплектующего оборудования, строительство корабля пришлись на самое тяжёлое для страны, промышленности и кораблестроения время.

Проект 885 стал локомотивом для всего отечественного атомного подводного кораблестроения. Он позволил не только сохранить уникальные технологии, предприятия и специалистов, но и обеспечить их дальнейшее развитие.

С 1999 г. В.Н. Пялов стал начальником (впоследствии директором, генеральным директором) – генеральным конструктором СПМБМ «Малахит». 12 лет Владимир Николаевич возглавлял бюро. За этот период коллектив бюро не только вышел из кризисного состояния, но и стал активно развиваться.

В.Н. Пялов является выдающимся конструктором и организатором отечественного подводного кораблестроения. Вся его деятельность была направлена на благо Российского Военно-морского флота и его подводных сил, на защиту и отстаивание интересов Российской Федерации.

В.Н. Пялов отмечен многочисленными правительственными наградами, в том числе: орден «Знак Почёта» (1985 г.), юбилейная медаль «300 лет Российскому Флоту» (1996), звание «Почетный судостроитель» Российского агентства по судостроению (2003 г.), Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2014 г.);Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" (2009 г.); Благодарность Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга (2014 г.).

В конце 2016 г. за создание АПЛ проекта 885 ему был вручён орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает официальный сайт АО СПМБМ «МАЛАХИТ».