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Сотрудники ФСБ провели внезапное антитеррористическое учение в Североморске

11:0028 февраля 2017Просмотров: 168

Оперативным штабом в Мурманской области внезапно проведено антитеррористическое учение «Метель-2017», в ходе которого выполнены мероприятия по пресечению террористического акта в доме культуры «Строитель» в Североморске.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Северного флота, УМВД, ГУ МЧС, УФСВНГ России по Мурманской области и Администрации ЗАТО г. Североморск.

По легенде учений «террористы» «заминировали» дом культуры «Строитель» в Североморске и осуществили захват «заложников» в нем.

В ходе учения оперативным штабом реализованы меры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

В смоделированной ситуации осуществлена проверка взаимодействия и слаженности действий всех привлеченных подразделений. 

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции все подразделения с поставленными задачами справились.

 

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