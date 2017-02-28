Телепрограмма на 1 марта (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 01 марта 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (6+)
Трактаун.
Фиксики.
Фунтик и старушка с усами.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:02 Черное платье. Художественный фильм (16+)
Россия. 2008 г.
Мелодрама.
В ролях: Ада Роговцева, Виктор Сарайкин, Наталья Цыганенко, Владимир Горянский, Сергей Дидур, Елена Репина, Анатолий Сомик.
Наташа живет с мамой-пенсионеркой и шестнадцатилетним сыном Сережей. Скромной библиотекарской зарплаты едва хватает на то, чтобы свести концы с концами. Неожиданно подруга приглашает Наташу на курорт в Анталию. Сережа просит денег для мамы у своего отца, бывшего Наташиного мужа… Наташа и не догадывалась, что поездка, начавшаяся так романтично, таит для нее немало опасностей…
12:42 Познавательная программа (12+)
Что такое человеческая память?
Что такое звуковые частоты?
12:53 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
14:00 В мире людей. После смерти. Документальный цикл (16+)
Люди, вернувшиеся “с того света“, утверждают, что, покидая физическое тело, человек продолжает существовать: он чувствует, мыслит и действует. Ведь там, за порогом жизни и смерти, находится мир, который невозможно описать словами. Этот феномен уже много лет исследуют ученые. Так что же такое смерть — конец существования или переход в новую жизнь?
14:47 Познавательная программа (12+)
Золотое правило механики.
Роль антибиотиков в нашей жизни.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мультимир (6+)
Приключения Домовенка. Сказка для Наташи.
Возвращение Домовенка.
Осьминожки.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Хроники будущего. Гибель Земли. Документальный цикл (16+)
Кредитки, автомобильные права, карты социального и медицинского обслуживания превратятся в бесполезные куски пластика. Станут недоступными все базы данных, засекреченные архивы, результаты культурных и научных исследований. Это произойдет, когда начнет исчезать магнитосфера Земли, ведь вся важнейшая информация хранится на жестких дисках, которые мгновенно размагнитятся. Из строя выйдут электрические, навигационные и коммуникационные приборы и спутники. Глобальные боевые системы дадут сбой, из-за чего начнется неконтролируемый запуск ракет. Фантастика? Нет! Этому уже есть предпосылки, поскольку зафиксирована подвижка магнитных полюсов планеты.
17:20 Познавательная программа (12+)
Что такое человеческая память?
17:26 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Пещерный монастырь на горе Брык (Фильм ГТРК «Ставрополье», г. Ставрополь). Ставропольский край – это не только богатые урожаи и минеральные воды. На этой земле происходило множество исторических событий, а легендарные завоеватели вершили судьбы великих народов. Фильм рассказывает о пещере, в которой древние монахи-отшельники укрывались от гонителей-римлян. Не все краеведы знают об этом месте.
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Основной элемент. Ядовитая планета. Документальный цикл (16+)
Все живое стремится защитить себя от потенциальных врагов. Одно из самых мощных и отточенных тысячелетиями оружий - это яды. Чем отличается яд гадюки от ядовитой химии? Чем опасна вишневая косточка и вырабатывает ли яды человек – царь природы?
18:58 Познавательная программа (12+)
Что такое человеческая память?
Что такое звуковые частоты?
19:09 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Северные тропики.
Заповедник. Легенды хибинских самоцветов.
Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.
19:26 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
Трактаун.
Фиксики.
Фунтик и старушка с усами.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Золото «Глории». 1, 2 серии. Сериал (16+)
Россия, Куба. 2012 г.
Приключения, фэнтези.
В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.
Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 1 серия. Сериал (18+)
Россия. 2011 г.
Драма, мелодрама.
В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.
Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.
Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.
У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Основной элемент. Ядовитая планета. Документальный цикл (16+)
Все живое стремится защитить себя от потенциальных врагов. Одно из самых мощных и отточенных тысячелетиями оружий - это яды. Чем отличается яд гадюки от ядовитой химии? Чем опасна вишневая косточка и вырабатывает ли яды человек – царь природы?
01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Три дня из жизни директора «Космоса». В небольшом посёлке Зареченск на границе Мурманской области и Карелии живёт Сергей Сергеев. Как и многие односельчане, он ловит рыбу, копается в огороде – словом, живёт неспешной, размеренной жизнью. Если бы не одно «но»… Сергей Киприянович работает директором «Космоса», где приобщает земляков к культуре, радует песнями, игрой на разных музыкальных инструментах. Каково оно - быть на виду у всех и наедине с самим собой?
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Тропа. Фильм рассказывает о впечатлениях и переживаниях автора, во время одной из экспедиций в Республику Тыва. В самый Центр Азии – одно из немногих мест, в пределах России, где связь Человека с Природой не разорвана по всей её территории.
Мечта ковалевской девчонки. Оставив большой спорт, выдающаяся лыжница Галина Кулакова передала «боевые» лыжи 18-летней спортсменке Тамаре Тихоновой. Через 6 лет молодая лыжница оправдала все надежды. В 1988 году она завоевала 2 золотые медали на Олимпийских играх в Калгари.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.
Асоциальные граждане. Документальный фильм на стихи Юрия Загитова.