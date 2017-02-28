Телепрограмма на 1 марта (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 01 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Фунтик и старушка с усами.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:02 Черное платье. Художественный фильм (16+)

Россия. 2008 г.

Мелодрама.

В ролях: Ада Роговцева, Виктор Сарайкин, Наталья Цыганенко, Владимир Горянский, Сергей Дидур, Елена Репина, Анатолий Сомик.

Наташа живет с мамой-пенсионеркой и шестнадцатилетним сыном Сережей. Скромной библиотекарской зарплаты едва хватает на то, чтобы свести концы с концами. Неожиданно подруга приглашает Наташу на курорт в Анталию. Сережа просит денег для мамы у своего отца, бывшего Наташиного мужа… Наташа и не догадывалась, что поездка, начавшаяся так романтично, таит для нее немало опасностей…

12:42 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

Что такое звуковые частоты?

12:53 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 В мире людей. После смерти. Документальный цикл (16+)

Люди, вернувшиеся “с того света“, утверждают, что, покидая физическое тело, человек продолжает существовать: он чувствует, мыслит и действует. Ведь там, за порогом жизни и смерти, находится мир, который невозможно описать словами. Этот феномен уже много лет исследуют ученые. Так что же такое смерть — конец существования или переход в новую жизнь?

14:47 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики.

Роль антибиотиков в нашей жизни.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Приключения Домовенка. Сказка для Наташи.

Возвращение Домовенка.

Осьминожки.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Хроники будущего. Гибель Земли. Документальный цикл (16+)

Кредитки, автомобильные права, карты социального и медицинского обслуживания превратятся в бесполезные куски пластика. Станут недоступными все базы данных, засекреченные архивы, результаты культурных и научных исследований. Это произойдет, когда начнет исчезать магнитосфера Земли, ведь вся важнейшая информация хранится на жестких дисках, которые мгновенно размагнитятся. Из строя выйдут электрические, навигационные и коммуникационные приборы и спутники. Глобальные боевые системы дадут сбой, из-за чего начнется неконтролируемый запуск ракет. Фантастика? Нет! Этому уже есть предпосылки, поскольку зафиксирована подвижка магнитных полюсов планеты.

17:20 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

17:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Пещерный монастырь на горе Брык (Фильм ГТРК «Ставрополье», г. Ставрополь). Ставропольский край – это не только богатые урожаи и минеральные воды. На этой земле происходило множество исторических событий, а легендарные завоеватели вершили судьбы великих народов. Фильм рассказывает о пещере, в которой древние монахи-отшельники укрывались от гонителей-римлян. Не все краеведы знают об этом месте.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Ядовитая планета. Документальный цикл (16+)

Все живое стремится защитить себя от потенциальных врагов. Одно из самых мощных и отточенных тысячелетиями оружий - это яды. Чем отличается яд гадюки от ядовитой химии? Чем опасна вишневая косточка и вырабатывает ли яды человек – царь природы?

18:58 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

Что такое звуковые частоты?

19:09 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северные тропики.

Заповедник. Легенды хибинских самоцветов.

Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.

19:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Трактаун.

Фиксики.

Фунтик и старушка с усами.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Золото «Глории». 1, 2 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 1 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Основной элемент. Ядовитая планета. Документальный цикл (16+)

Все живое стремится защитить себя от потенциальных врагов. Одно из самых мощных и отточенных тысячелетиями оружий - это яды. Чем отличается яд гадюки от ядовитой химии? Чем опасна вишневая косточка и вырабатывает ли яды человек – царь природы?

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Три дня из жизни директора «Космоса». В небольшом посёлке Зареченск на границе Мурманской области и Карелии живёт Сергей Сергеев. Как и многие односельчане, он ловит рыбу, копается в огороде – словом, живёт неспешной, размеренной жизнью. Если бы не одно «но»… Сергей Киприянович работает директором «Космоса», где приобщает земляков к культуре, радует песнями, игрой на разных музыкальных инструментах. Каково оно - быть на виду у всех и наедине с самим собой?

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Тропа. Фильм рассказывает о впечатлениях и переживаниях автора, во время одной из экспедиций в Республику Тыва. В самый Центр Азии – одно из немногих мест, в пределах России, где связь Человека с Природой не разорвана по всей её территории.

Мечта ковалевской девчонки. Оставив большой спорт, выдающаяся лыжница Галина Кулакова передала «боевые» лыжи 18-летней спортсменке Тамаре Тихоновой. Через 6 лет молодая лыжница оправдала все надежды. В 1988 году она завоевала 2 золотые медали на Олимпийских играх в Калгари.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.

Асоциальные граждане. Документальный фильм на стихи Юрия Загитова.