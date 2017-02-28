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Участницы конкурса «Краса Заполярья – 2017» попробовали себя в роли журналистов

20:0328 февраля 2017Просмотров: 47

Участницы конкурса «Краса Заполярья -2017» сегодня побывали в гостях в редакции ТВ-21. Яркие и нарядные с собой они принесли добрые улыбки и хорошее настроение. Девушки попробовали себя в роли журналистов.

Работать в кадре в настоящей студии, с профессиональными операторами участницам довелось впервые. Задача стояла простая - рассказать на камеру несколько слов о себе. Как при этом выглядеть в кадре естественно, о чем говорить и как подать себя зрителю, девушкам на мастер-классе рассказал Юрий Ерофеев, член жюри конкурса «Краса Заполярья» и журналист телекомпании ТВ-21. К сожалению, постоянные ведущие проекта Лиана Мхитарян и Михаил Аброськин забыли о профессиональной этике. Гости студии стали свидетелями не шуточного конфликта двух творческих личностей. Подробности смотрите в эфире программы «Наше Утро».

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