В Апатитах водитель без прав нарушал правила дорожного движения

Вечером, 27 февраля находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания апатитского отдела вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль марки «ВАЗ-2109».

Водитель, проезжая перекресток в районе улиц Ферсмана – Московская, нарушил ПДД, проигнорировав указания знака «Движение направо».

Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить автомобиль.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя 1999 года рождения документов на право управления транспортным средством при себе не имеется.

На место происшествия был вызван наряд ДПС.