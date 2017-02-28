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В Апатитах водитель без прав нарушал правила дорожного движения

15:3328 февраля 2017Просмотров: 120

Вечером, 27 февраля находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания апатитского отдела вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль марки «ВАЗ-2109».

Водитель, проезжая перекресток в районе улиц Ферсмана – Московская, нарушил ПДД, проигнорировав указания знака «Движение направо».

Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить автомобиль.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя 1999 года рождения документов на право управления транспортным средством при себе не имеется.

На место происшествия был вызван наряд ДПС.

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