В детско-юношеской библиотеке прошел День информации

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся День информации «Они прославили Россию», посвящённый кавалерам орденов Российской Федерации.



Патриотический час «Я – сын своего народа» познакомил старшеклассников и студентов с современной наградной системой страны и с героями, прославившими нашу Родину.

Ребята приняли участие в беседе и просмотрели документальные фильмы о героях Российской Федерации: об известном всему миру полярнике Артуре Чилингарове, лётчике-космонавте Сергее Крикалёве, военном лётчике-снайпере Валентине Падалке.

С большим интересом юные граждане узнали об особенностях орденов Святого Апостола Андрея Первозванного, Святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством» и других.



В центральном холле библиотеки была организована книжная выставка-викторина «Герои и награды России», которая познакомила гостей библиотеки с книгами Игоря Гусева «Ордена, медали и наградные знаки от Петра I до современности», Юрия Лубченкова «Георгиевские кавалеры».

Отвечая на вопросы викторины, участники мероприятия получили возможность проверить свои знания по данной теме.



В заключение мероприятия старшеклассники и студенты пришли к выводу, что отважными поступками и усердным трудом можно помогать стране и в мирное время.