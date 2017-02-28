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В Гаджиево состоялась «Библиотечная масленица»

14:4528 февраля 2017Просмотров: 115

Главной площадкой празднования Масленицы в Гаджиево традиционно стала площадь перед Домом офицеров, где прошло развлекательное массовое гуляние с народными забавами, играми, хороводами, песнями и плясками.

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приготовила для юных гаджиевцев праздничную игровую программу «Библиотечная масленица». 

В гости к участникам праздника приехал почтальон Печкин со своими литературными друзьями - веселым Снеговиком и котом Матроскиным.

Вместе с ребятами и их родителями книжные герои вспомнили о любимых зимних забавах и слепили снеговиков, поиграли в снежки, покатались на санках, поводили хоровод возле елки, в роль которой выступил Снеговик.

Гости праздника также познакомились с обычаями древнего славянского праздника, масленичными играми, хороводами и забавами. 



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