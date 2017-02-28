В Мурманске драка на почве ревности стала поводом для уголовного дела

В отдел мурманской полиции обратился 27-летний северянин. Мужчина заявил, что в ходе драки его жестоко избили.
Полицейские выяснили, что конфликт у потерпевшего с его знакомым произошел возле дома по улице Кирпичная.
Причиной действий нападавшего стала ревность. В результате полученных ударов потерпевший получил серьезный ушиб головного мозга.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 25-летний злоумышленник. В содеянном мужчина признался, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Сейчас житель Мурманска находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.