В Мурманске драка на почве ревности стала поводом для уголовного дела

В отдел мурманской полиции обратился 27-летний северянин. Мужчина заявил, что в ходе драки его жестоко избили.

Полицейские выяснили, что конфликт у потерпевшего с его знакомым произошел возле дома по улице Кирпичная.

Причиной действий нападавшего стала ревность. В результате полученных ударов потерпевший получил серьезный ушиб головного мозга.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 25-летний злоумышленник. В содеянном мужчина признался, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас житель Мурманска находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.