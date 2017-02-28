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В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось открытие выставки «Независимая Финляндия»

12:3128 февраля 2017Просмотров: 78

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось праздничное открытие выставки «Независимая Финляндия», посвященной 100-летнему юбилею независимости страны.

Из импровизированного аэропорта «Библиотеково» «вылетел» необычный самолет, который совершил авиаэксурсию над независимой Финляндией.

Фольклорный ансамбль «Морошка» из мурманской средней общеобразовательной школы №13 встретил гостей праздника задорными песнями и танцами.

Учащихся дипломатического класса школы №1 г. Полярного ждала презентация ярких экспозиций детских поделок «Сувенир для Суоми» и «Цветы для Суоми» - выставка флорариумов, цветочных композиций.

Мастер по созданию живых украшений Виктория Березина преподнесла красивую цветочную композицию в подарок для Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие вице-консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге госпожа Мириа Юлитало, представитель Генерального консульства Королевства Норвегия в г.Мурманске, руководитель территориального органа Министерства иностранных дел России в г. Мурманске Евгений Галкин.

Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области, пожелал всем присутствующим счастливого полета и поздравил Финляндию с юбилейным годом. 

Во время полета пассажиров сопровождала стюардесса по имени Муми-мама, решившая изменить свою жизнь домохозяйки и стать первым летающим муми-троллем, а потом и балериной.

Малышка Мю, героиня сказок Туве Янссон, провела задорную гимнастику на финском языке. Среди гостей оказался домовой из произведения Ханну Мякеля - Дядюшка Ау, который летел на симпозиум по изучению финских эмоджи.

Музыкальный коллектив детского сада №50 порадовал гостей своим выступлением, а финский Дед Мороз Йоулупукки провел опрос на знание официальных символов Финляндии.

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