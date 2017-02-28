В никельской школе подвели итоги работы клуба «Роботроник»

В никельской школе №20 подвели итоги работы клуба «Роботроник», где в течение года ребята учились создавать 3D-модели и программировать роботов.

Напомним, что автор идеи создания на базе школы клуба по робототехнике - преподаватель информатики Алексей Галкин. Она возникла после знакомства с работой лаборатории «ФабЛаб» во время фестиваля научно-технического творчества ArcticWave, организованном компанией «Норникель» для молодежи, сообщает kn51.ru.

Эта идея легла в основу проекта по созданию клуба по робототехнике и 3D-моделированию. Проект вошел в число победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей», и у юных «инженеров» Никеля появился свой клуб.

Для клуба были закуплены необходимые для технического творчества конструкторы LEGO Mindstorms EV3, специальные космические и инженерные проекты, роботы-футболисты, конструкторы Fisher Technics, 3D-принтер и программа «Компас 3D». Основной контингент детей, посещавших занятия, - ученики 5-6 классов.

- Реализовывать проект оказалось очень интересно, - рассказывает Алексей Галкин. - За время существования клуба дети научились собирать сложные конструкции, программировать и использовать всяческие датчики. Но осталась масса невоплощенных идей, и нам есть куда расти. В будущем году планируем набрать уже не одну, а две группы для занятий робототехникой.

При подведении итогов проекта гостям, собравшимся в актовом зале 20 школы, продемонстрировали возможности конструкторов, предназначенных для технического творчества, а также наградили грамотами и подарками детей, которые более других преуспели в робототехнике.

В их числе отмечена и создательница эмблемы «Роботроника» Анастасия Ефимова. Именно она придумала забавного болтика-мальчика и болтика-девочку в круглой шестеренке.







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