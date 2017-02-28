В областной научной библиотеке начались публичные чтения Российского исторического общества

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась первая лекция из цикла публичных чтений Российского исторического общества в Мурманске.

Лекция «Февральская? Октябрьская? Великая Российская?..» была посвящена проблемам революции в России начала XX века, 100-летний юбилей которой отмечается в этом году.

Открыл публичные чтения председатель Совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин.

В своей лекции Алексей Викторович показал причины и характер революционных процессов в России конца XIX – начала XX вв., некоторые историографические концепции в отношении революции, проблемы периодизации, взаимосвязи революции и Гражданской войны, роль в революции различных политических сил и отдельных исторических деятелей, а также итоги и результаты революции.

В заключение мероприятия председатель совета отделения Российского исторического общества в Мурманске представил дальнейшую тематику публичных чтений.