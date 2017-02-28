В Заполярном состоялся образовательный фестиваль для школьников Печенгского района «Наш город»

Фестиваль - часть проекта «Школа городских компетенций», организованного компанией «Норникель» (по благотворительной программы «Мир новых возможностей») совместно с Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Его участники - школьники Норильского промышленного района, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Он реализуется уже третий год. В этом году фестиваль стартовал в Мончегорске, затем его участниками стали школьники Печенгского района, сообщает kn51.ru.

Самые активные девятиклассники из шести школ Никеля и Заполярного в течение пяти дней участвовали в различных тренингах и семинарах, примеряли роли сотрудников администрации в деловой игре «Муниципион», говорили о городских проблемах, задавали недетские вопросы представителям районной и городской власти и градообразующего предприятия.

- «Муниципион» - это абсолютное нововведение этого года, - отмечает наставник школьников, генеральный директор компании «Дистанционный репетитор» (NewTutor) Светлана Павлова. - И, несмотря на игровой формат, школьники в полной мере почувствовали ответственность чиновников и поняли, насколько важно правильно соотносить ресурсы, время и работу в команде.

Им наглядно показали, как устроен город, и в какой области они могут быть полезны.

Кроме «Муниципиона» в этом году в «Нашем городе» появилось есть еще одно новшество.

- В Мончегорске и Печенгском районе были созданы команды волонтеров из ребят постарше, многие из них уже неоднократно участвовали в проекте, а в этом году просто не прошли по возрасту, - рассказал руководитель программы «Школа городских компетенций» Александр Прутченков. - Волонтеры взяли на себя львиную долю работы: занимались фото- и видеосъемкой, помогали нам в организации и проведении мероприятий на протяжении всего фестиваля.



Заключительный день «Нашего города» получился лиричным. В качестве последнего задания школьники подготовили хроноленту, где представили яркие события, произошедшие в их жизни, школе, городе и стране за последние годы. Кроме того, на заключительной вечерней программе, состоявшейся в Дворце культуры «Октябрь», каждая команда представила хронику фестиваля. В нее вошли самые яркие фотографии прошедшей недели, самые сокровенные мысли и благодарности наставникам и кураторам. Школьники пели, танцевали и читали стихи.



В конце марта образовательный форум «Наш город» состоится в Норильске. И на этом работа «Школы городских компетенций» не заканчивается. Для школьников продолжает работать дистанционный марафон, где им предлагают выполнять всевозможные задания и участвовать в образовательных квестах. Самых активных в мае ждет поездка на летнюю сессию проекта, которая в этом году будет работать в Хакассии.





Фото сайта kn51.ru



