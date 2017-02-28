Волонтеры Кольской ГМК организовали праздник для воспитанников детского дома «Теплый дом» и ребятишек из центра временного содержания Комплексного центра социального обслуживания населения.

Организаторы праздника - участники корпоративной программы «Комбинат добра» компании «Норникель», сообщает kn51.ru.

- В свой выходной они пришли в центр семейного отдыха «Берег развлечений» (создан при содействии компании «Норникель»), чтобы покатать детей на «ватрушках» и снегоходах, угостить их блинами, а в финале - сжечь чучело зимы, чтобы поскорее в наш город пришла весна, - поделился с Kn51 главный специалист управления региональных проектов КГМК Антон Артемьев.

Как говорит главный специалист отдела благотворительных программ КГМК Диана Замятина, организация подобных мероприятий для участников корпоративного добровольческого движения уже стало традицией.

- В прошлом году мы проводили спортивный праздник для детей из «Теплого дома», возили их на экскурсию на ТВ-21, чтобы познакомить с телевидением, рассказать и показать, как оно работает, - напомнила она. - Масленичные покатушки на «ватрушках» - продолжение традиции проводить совместные праздники. Здорово, что волонтеры и ребята искренне подружились. Судя по лицам ребят, праздник им понравился.





Фото kn51.ru