16+
!-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Волонтеры Кольской ГМК организовали праздник для воспитанников детского дома

09:5628 февраля 2017Просмотров: 98

Волонтеры Кольской ГМК организовали праздник для воспитанников детского дома «Теплый дом» и ребятишек из центра временного содержания Комплексного центра социального обслуживания населения.

Организаторы праздника - участники корпоративной программы «Комбинат добра» компании «Норникель», сообщает kn51.ru.

- В свой выходной они пришли в центр семейного отдыха «Берег развлечений» (создан при содействии компании «Норникель»), чтобы покатать детей на «ватрушках» и снегоходах, угостить их блинами, а в финале - сжечь чучело зимы, чтобы поскорее в наш город пришла весна, - поделился с Kn51 главный специалист управления региональных проектов КГМК Антон Артемьев.

Как говорит главный специалист отдела благотворительных программ КГМК Диана Замятина, организация подобных мероприятий для участников корпоративного добровольческого движения уже стало традицией.

- В прошлом году мы проводили спортивный праздник для детей из «Теплого дома», возили их на экскурсию на ТВ-21, чтобы познакомить с телевидением, рассказать и показать, как оно работает, - напомнила она. - Масленичные покатушки на «ватрушках» - продолжение традиции проводить совместные праздники. Здорово, что волонтеры и ребята искренне подружились. Судя по лицам ребят, праздник им понравился.

Фото kn51.ru

Читайте также
Нетрезвую мурманчанку сняли с поезда сообщением Вологда – Санкт-ПетербургЭтой ночью в Мончегорске сгорела квартираСевероморская прокуратура нашла в сети два экстремистских видеороликаВ Мурманске драка на почве ревности стала поводом для уголовного дела
Близким родственникам разрешат вместе работать в научных и творческих бюджетных организацияхМинприроды намерено активизировать поддержку современных экологических технологийВ Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось открытие выставки «Независимая Финляндия»Две супергеройские премьеры на СТСЭкипаж спасательного аппарата Северного флота провёл тренировку с погружением на дно Кольского заливаНа дорогах Мурманской области оформлено 64 столкновения за сутки
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  