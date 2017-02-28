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Житель Апатитов продал наркотики подростку в поезде

11:1028 февраля 2017Просмотров: 175

В Апатитах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту сбыта наркотического вещества несовершеннолетнему. 

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Апатитов.

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в вагоне пригородного поезда сообщением ст. Апатиты – ст. Кандалакша сбыл 16-летнему юноше наркотическое вещество растительного происхождения массой не менее 0,4 грамма.

В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, выполняются следственные действия, направленные на полное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

 

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