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Житель Полярного хотел незаконно продать ружье 12-го калибра

10:3028 февраля 2017Просмотров: 125

В ходе операции «Арсенал» полицейские получили информацию о том, что безработный житель Полярного 1970 года рождения собирается продать огнестрельное оружие в Мурманске.

В ходе специальных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами первомайского отдела полиции задержали подозреваемого в момент сбыта ружья в автомобиле.

Продать ружье мужчина намеревался на стоянке возле одного из торговых центров Мурманска. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, житель Полярного незаконно продал гладкоствольное огнестрельное ружье 12-го калибра, пригодное для стрельбы.

По факту в отношении ранее не судимого жителя ЗАТО возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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