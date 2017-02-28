Жители Мурманской области могут нанести несанкционированные свалки на интерактивную карту

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провел рабочее совещание по вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба на территории муниципальных образований Мурманской области.

Евгений Никора, заместитель губернатора: «Более 90% территорий, занятых объектами накопленного экологического ущерба, связаны именно с размещением отходов, и это наша общая проблема. Начиная с 2013 года Правительство Мурманской области предпринимает практические меры, направленные на ее решение».

На совещании инженер-технолог геоинформационной службы Кольского геологического информационно-лабораторного центра Марина Куваева доложила о результатах мониторинга объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области, выполненного в 2016 году.

По его результатам в реестр включено более 1400 объектов, занимающих площадь более 160 га. Подавляющее большинство объектов загрязнения окружающей среды обусловлено несанкционированным размещением отходов.



Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич представил проект «Генеральная уборка» – интерактивную карту свалок региона.

На интерактивной карте любой человек может отметить несанкционированную свалку, затем представители ОНФ будут обращаться к руководителям муниципалитетов, ответственных организаций и предприятий для уборки территории.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Виталий Йокубаускас сообщил, что в 2016 году должностными лицами министерства проведено 111 проверок хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам обращения с отходами производства и потребления, санитарной безопасности в лесах.

Представители органов местного самоуправления проинформировали о ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории своих муниципальных образований.



