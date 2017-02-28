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Жители Мурманской области могут нанести несанкционированные свалки на интерактивную карту

15:3028 февраля 2017Просмотров: 164

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провел рабочее совещание по вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба на территории муниципальных образований Мурманской области.

Евгений Никора,  заместитель губернатора: «Более 90% территорий, занятых объектами накопленного экологического ущерба, связаны именно с размещением отходов, и это наша общая проблема. Начиная с 2013 года Правительство Мурманской области предпринимает практические меры, направленные на ее решение».

На совещании инженер-технолог геоинформационной службы Кольского геологического информационно-лабораторного центра Марина Куваева доложила о результатах мониторинга объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области, выполненного в 2016 году.

По его результатам в реестр включено более 1400 объектов, занимающих площадь более 160 га. Подавляющее большинство объектов загрязнения окружающей среды обусловлено несанкционированным размещением отходов. 

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич представил проект «Генеральная уборка» – интерактивную карту свалок региона.

На интерактивной карте любой человек может отметить несанкционированную свалку, затем представители ОНФ будут обращаться к руководителям муниципалитетов, ответственных организаций и предприятий для уборки территории. 

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Виталий Йокубаускас сообщил, что в 2016 году должностными лицами министерства проведено 111 проверок хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам обращения с отходами производства и потребления, санитарной безопасности в лесах.

Представители органов местного самоуправления проинформировали о ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории своих муниципальных образований. 

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